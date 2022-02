Breiner David e René | nothing can be lost

Leggi su velvetmag

(Di martedì 1 febbraio 2022) Un ragazzo fiero e pieno di dignità guarda dritto negli occhi chi lo sta fotografando. Guarda anche noi. Ha 14 anni e si chiamaCucuñame López. È morto assassinato lo scorso 14 gennaio in Colombia, il suo paese. La sua colpa? Essere un “guardiano della terra” non violento, come il suo popolo di sole 140mila persone, i nativi Nasa, chiama i giovani leader sociali.apparteneva alla “guardia indigena studentesca Kiwe Thegna“. I “guardiani della terra” sono civili impegnati nella difesa delle aree indigene. Come nel Cauca, la regione di, 14 anni. Foto Twitter @serviotuliodiaz, il bastone del comando Un territorio infestato da cacciatori di risorse naturali e dalla violenza dei ...