Berrettini | il ragazzo “tennis e famiglia” che piace a tutti e in particolare a tutte

Leggi su agi

(Di martedì 1 febbraio 2022) AGI - Il servizio devastante, il dritto che non perdona, il primo italiano finalista a Wimbledon, il primo in semifinale agli Australian Open e, adesso, il numero 6 del ranking mondiale. E fin qui tutto rientra nel “bravo” il primo degli aggettivi utilizzati da Amadeus per spiegare perché ha voluto Matteoa Sanremo. La chiave per capire perché due anni dopo Djokovic toccherà a lui salire sul palco dell'Ariston sta però negli altri tre (“bello, amato, simpatico”) che con ilc'entrano fino a un certo punto. Cominciamo col bello: Matteo(ieri sera era trend topic su Twitter) ma soprattutto acon il cinguettio “lo inquadrassero in piano americano fisso per otto minuti a me andrebbe bene” che la dice lunga sull'impatto della sua bellezza. I suoi 95 chili sapientemente ...