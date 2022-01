Valeria Marini: “Diventare mamma rimane un sogno nel cassetto” (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Diventare mamma è la cosa più bella del mondo, rimane sempre il mio sogno nel cassetto“. Valeria Marini non ha certo avuto paura di mettersi a nudo nel salotto di Verissimo, confidando a Silvia Toffanin un desiderio che vorrebbe tanto realizzare: quello della maternità. La showgirl, dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip, è stata ospite del programma di Canale 5 insieme a Giacomo Urtis, con cui ha partecipato, in coppia, al reality show condotto da Alfonso Signorini. “Valeria facciamolo insieme“, ha scherzato durante l’intervista il noto chirurgo estetico. Ma la showgirl nonostante il sorriso, ha mantenuto i toni seri, lasciando intuire che non si tratta di una possibilità affatto remota e che si sta muovendo concretamente per cercare di realizzare ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 31 gennaio 2022) “è la cosa più bella del mondo,sempre il mionel“.non ha certo avuto paura di mettersi a nudo nel salotto di Verissimo, confidando a Silvia Toffanin un desiderio che vorrebbe tanto realizzare: quello della maternità. La showgirl, dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip, è stata ospite del programma di Canale 5 insieme a Giacomo Urtis, con cui ha partecipato, in coppia, al reality show condotto da Alfonso Signorini. “facciamolo insieme“, ha scherzato durante l’intervista il noto chirurgo estetico. Ma la showgirl nonostante il sorriso, ha mantenuto i toni seri, lasciando intuire che non si tratta di una possibilità affatto remota e che si sta muovendo concretamente per cercare di realizzare ...

