Salernitana; ufficiale l'arrivo di Dragusin e Bohinen (Di lunedì 31 gennaio 2022) Continua la campagna di rafforzamento della Salernitana. In mattinata la società granata ha ufficializzato gli ingaggi del difensore Radu Dragusin e del centrocampista Emil Bohinen. Il primo, classe 2002, arriva a titolo temporaneo dalla Juventus. Il secondo, 23enne, è stato prelevato dal Cska Mosca a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. I due calciatori questa mattina hanno effettuato le visite mediche insieme a Lys Mousset, attaccante prelevato dallo Sheffield United e che sarà ufficializzato a strettissimo giro dal club granata che entro stasera potrebbe mettere a segno ancora due operazioni in entrata.

