Programma Olimpiadi Pechino 2022 | gli orari | le gare e le finali giorno per giorno

(Di martedì 1 febbraio 2022) Il, gli, lee leperdelleinvernali che si disputeranno adal 2 al 20 febbraio. La cerimonia di apertura è prevista per venerdì 4 quando si accenderà la fiamma a cinque cerchi e l’Italia vuole essere protagonista in tutte le discipline. Di seguito ildettagliato, con glirigorosamente in italiano, di questa edizione olimpica davvero da non perdere. DOVE VEDERE LEIN TV? TUTTI GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT MERCOLEDI 2 FEBBRAIO GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO VENERDI 4 FEBBRAIO SABATO 5 FEBBRAIO DOMENICA 6 FEBBRAIO LUNEDI 7 FEBBRAIO MARTEDI 8 ...

Advertising

MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Olimpiadi Pechino 2022: giorno per giorno il programma completo delle gare - FondoItalia : Olimpiadi Pechino 2022: giorno per giorno il programma completo delle gare - zazoomblog : Calendario Slittino Olimpiadi Pechino 2022: programma giornaliero orari tv streaming - #Calendario #Slittino… - zazoomblog : Calendario Salto con gli sci Olimpiadi Pechino 2022: programma giornaliero orari tv streaming - #Calendario #Salto… - zazoomblog : Calendario Curling Olimpiadi Pechino 2022: programma giornaliero orari tv streaming - #Calendario #Curling… -

Ultime Notizie dalla rete : Programma Olimpiadi

ILCOMPLETO GIORNO PER GIORNO DOVE VEDERE LEIN TV? TUTTI GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT SABATO 19 FEBBRAIO (NOVE FINALI) Ore 2:30 " BOB maschile a quattro (...ILCOMPLETO GIORNO PER GIORNO DOVE VEDERE LEIN TV? TUTTI GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT DOMENICA 20 FEBBRAIO (QUATTRO FINALI) Ore 2:05 " CURLING femminile (...Il calendario, il programma e le date di tutto lo sport di febbraio 2022. Ventotto giorni tutti da vivere: dalle Olimpiadi invernali di Pechino passando per il Sei Nazioni di rugby, le Final Eight di ...Saranno la slovena Ceplak, campionessa europea in carica degli 800 metri, e l’americana Glover, specialista dei 400 ostacoli, le stelle della ventesima edizione del Meeting Donna Sprint, il principale ...