Nuove regole quarantena, verso Dad accorciata: incertezza sul varo delle misure, oggi o giovedì 3 febbraio. Le ultime notizie (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nelle prossime ore il Consiglio dei ministri è chiamato a decidere sulle misure anti-Covid in scadenza. Prevista la proroga dell'uso delle mascherine all'aperto. Dall'1 febbraio, intanto, cambieranno le regole per il Green pass e per i non vaccinati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nelle prossime ore il Consiglio dei ministri è chiamato a decidere sulleanti-Covid in scadenza. Prevista la proroga dell'usomascherine all'aperto. Dall'1, intanto, cambieranno leper il Green pass e per i non vaccinati. L'articolo .

