Napoli-Trieste oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket (Di lunedì 31 gennaio 2022) L'orario e le indicazioni per vedere in diretta GeVi Napoli basket-Allianz Pallacanestro Trieste, valida per la 18esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. I partenopei, dopo una prima parte di stagione stratosferica, sono incappati in cinque sconfitte consecutive e cercano riscatto. Gli ospiti, dopo la sconfitta contro Reggio Emilia, hanno ritrovato il successo battendo Pesaro, e in generale hanno ottenuto tre vittorie nelle ultime quattro partite. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di lunedì 31 gennaio. La partita sarà visibile in streaming esclusivamente su Discovery +. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con un live testuale. COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN diretta TV E ...

