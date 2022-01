Nanotecnologie, ‘nuovi formulati per preservare reperti Pompei’ (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Prosegue sempre con maggiori innovazioni la nostra ricerca nel campo delle Nanotecnologie, con nuovi formulati che ci hanno permesso di individuare nuove tecniche per una protezione e una valorizzazione di importanti reperti storici. Oggi siamo pronti per dare un futuro alla storia e preservare dal decadimento due tra i più noti Beni Culturali del nostro paese. Abbiamo già preso contatti difatti con i parchi archeologici di Selinunte e Pompei. Nelle prossime settimane dovremmo avere la possibilità di effettuare degli interventi nel Parco Archeologico di Pompei e auspichiamo, in seguito, grazie anche ai fondi del Pnrr, che si possa tutelare questa e altre eccellenze storiche italiane”. A dirlo Sabrina Zuccalà, presidente del Laboratorio di Nanotecnologie internazionale 4ward360, che ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Prosegue sempre con maggiori innovazioni la nostra ricerca nel campo delle, con nuoviche ci hanno permesso di individuare nuove tecniche per una protezione e una valorizzazione di importantistorici. Oggi siamo pronti per dare un futuro alla storia edal decadimento due tra i più noti Beni Culturali del nostro paese. Abbiamo già preso contatti difatti con i parchi archeologici di Selinunte e Pompei. Nelle prossime settimane dovremmo avere la possibilità di effettuare degli interventi nel Parco Archeologico di Pompei e auspichiamo, in seguito, grazie anche ai fondi del Pnrr, che si possa tutelare questa e altre eccellenze storiche italiane”. A dirlo Sabrina Zuccalà, presidente del Laboratorio diinternazionale 4ward360, che ...

