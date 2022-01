Mercato auto, 2021 ok in Campania: boom dei veicoli ibridi ed elettrici. Coppola (Aci): Ma nel 2020 fu crollo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si è chiuso positivamente il Mercato automobilistico in Campania nel secondo anno dell’era Covid. Il 2021, che ci siamo appena lasciati alle spalle, infatti, ha registrato una crescita a doppia cifra per le vendite, sia del nuovo che dell’usato, oltre che per le radiazioni (i veicoli tolti dalla circolazione). Se, però, confrontati con il 2019 – anno pre Covid – gli stessi dati mostrano, invece, una generale flessione. Secondo l’ultimo numero del bollettino statistico Aci, auto Trend, lo scorso anno in Campania le vetture nuove iscritte per la prima volta al Pubblico Registro automobilistico (PRA) sono state 62.511, il 15,3% in più rispetto al 2020. Le “prime iscrizioni” a Napoli si sono attestate a quota 29.019, pari ad un incremento ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si è chiuso positivamente ilmobilistico innel secondo anno dell’era Covid. Il, che ci siamo appena lasciati alle spalle, infatti, ha registrato una crescita a doppia cifra per le vendite, sia del nuovo che dell’usato, oltre che per le radiazioni (itolti dalla circolazione). Se, però, confrontati con il 2019 – anno pre Covid – gli stessi dati mostrano, invece, una generale flessione. Secondo l’ultimo numero del bollettino statistico Aci,Trend, lo scorso anno inle vetture nuove iscritte per la prima volta al Pubblico Registromobilistico (PRA) sono state 62.511, il 15,3% in più rispetto al. Le “prime iscrizioni” a Napoli si sono attestate a quota 29.019, pari ad un incremento ...

