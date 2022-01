Matteo Berrettini ospite del Festival di Sanremo 2022

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 31 gennaio 2022)Tra gli ospiti deldianche quest’anno non mancherà la figura dello sportivo. Al Teatro Ariston è infatti atteso, uno dei tennisti attualmente più forti al mondo, reduce da un’annata che l’ha visto portare in alto il tennis azzurro. A pochi giorni dalla semifinale agli Australian Open, dove è stato sconfitto dal campione spagnolo Rafael Nadal, lo sportivo romano, classe 1996, salirà sul palco dell’Ariston per quella che vuole essere una meritata “consacrazione” difronte al pubblico italiano. Ricordiamo che nell’estate dei record per lo sport azzurro,è stato accolto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Mattarella e a palazzo Chigi dal premier Draghi, insieme alla Nazionale di calcio Campione ...