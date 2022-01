Mattarella bis, Renzi: “Salvini e Conte sconfitti” (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Per come sono andate le cose e per la clamorosa sconfitta di sovranisti alla Salvini e populisti alla Conte, si apre un periodo mooooooolto interessante nella politica italiana”. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, nella enews si esprime così sull’elezione per il presidente della Repubblica e sulla conferma di Sergio Mattarella al Quirinale. “Il momento chiave è stato per noi quando sono sceso in piazza davanti a Montecitorio per spiegare il mio no alla proposta giallo-verde-nera di mandare il capo dei servizi segreti al Quirinale”, spiega Renzi, facendo riferimento all’ipotesi di eleggere Elisabetta Belloni, capo dei servizi. “Mentre scendevo le scale, pensavo che avremmo perso quella battaglia perché i numeri sembravano dare ragione a Conte e ... Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Per come sono andate le cose e per la clamorosa sconfitta di sovranisti allae populisti alla, si apre un periodo mooooooolto interessante nella politica italiana”. Matteo, leader di Italia Viva, nella enews si esprime così sull’elezione per il presidente della Repubblica e sulla conferma di Sergioal Quirinale. “Il momento chiave è stato per noi quando sono sceso in piazza davanti a Montecitorio per spiegare il mio no alla proposta giallo-verde-nera di mandare il capo dei servizi segreti al Quirinale”, spiega, facendo riferimento all’ipotesi di eleggere Elisabetta Belloni, capo dei servizi. “Mentre scendevo le scale, pensavo che avremmo perso quella battaglia perché i numeri sembravano dare ragione ae ...

