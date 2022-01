Grafene o colesterolo nei vaccini Pfizer? Le fantomatiche scoperte di Campra | Delgado e Biscardi prive di fondamento

Leggi su open.online

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ci segnalano il filmato di una intervista di Rocco Mascitti allo scomparso Domenico, noto per aver diffuso contenuti molto apprezzati negli ambienti No vax, riguardo a complotti legati al nuovo Coronavirus e iparla di un video riguardante uno studio di Pablopresentato da RicardoMartín di La Quinta Columna, recentemente intervistato in una trasmissione condotta dal responsabile del sito ImolaOggi su Canale Italia. Si parla di foto in microscopia elettronica, che mostrerebbero come il vaccino diconterrebbe ossidoe/o circuiti elettronici. Una narrativa proposta da circa un anno, senza effettive prove a supporto. Per chi ha fretta: La fonte diè un filmato dove ...