Giustizia spagnola, via libera alla causa di Real, Barcellona e Athletic contro la Liga

La Giustizia spagnola ha concesso l'inoltro della causa da parte di Real Madrid, Barcellona e Athletic Bilbao contro la Liga, dopo l'accordo di quest'ultima con Cvc Capital Partners. Il giudice incaricato convocherà i responsabili delle parti di riferimento per quanto concerne la questione diritti televisivi; con i tre storici club iberici contrariati per la decisione. Il primo ricorso delle tre società per l'esito della votazione relativamente ai diritti tv non era stato accolto. In seconda istanza, la Giustizia iberica si è mostrata favorevole alla disputa giuridica in merito al fatto citato. Non è chiaro se effettivamente ci sia il margine per far sì che vengano adottate misure cautelari; questa è la richiesta di Real Madrid, Barcellona e Athletic Bilbao.

Infrastrutture: Spagna, grandi imprese interessate a nuova città della Giustizia di Madrid Madrid, 31 gen 08:12 - La Comunità di Madrid lancerà la gara il nuovo progetto della città della Giustizia della capitale spagnola nella seconda metà di quest'anno che avrà un valore di stimato di circa 507 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano "El Economista" le grandi imprese di ...

Real e Barça: la giustizia ammette il ricorso contro CVC La giustizia ammette la causa contro LaLiga per il suo accordo con CVC Capital Partners. Il giudice chiamerà tutte le parti a un’udienza su eventuali misure cautelari il 24 febbraio, secondo quanto ri ...

