Festival di Sanremo 2022, quote scommesse: favoriti Mahmood-Blanco ed Elisa (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Festival di Sanremo 2022 è alle porte e una nuova serie di cantanti italiani sono pronti a sorprendere il Bel Paese con le loro produzioni. Dopo il successo inaspettato dei Maneskin nel contesto del 2021, con successivo exploit della band romana a livello europeo, grande curiosità per i prossimi vincitori. Per quanto concerne le quote stabilite dai bookmakers, il duo Mahmood-Blanco ed Elisa si presentano alla competizione canora da assoluti favoriti; su Snai, ad esempio, i protagonisti citati presentano le quote 4.50: grandi aspettative sulle loro spalle per la settantaduesima edizione del Festival. A seguire Sangiovanni e La Rappresentante Di Lista a quota 9.00, mentre Achille Lauro ed Emma fermi a 10.00.

