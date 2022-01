Elezioni in Portogallo, trionfa il premier Costa. Ma l’estrema destra vola (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un risultato che contraddice le previsioni della vigilia, quello delle Elezioni politiche in Portogallo, svoltesi domenica 30 gennaio. Il Partito Socialista (PS) del premier uscente, Antonio Costa, ne esce in trionfo e potrebbe governare da solo o quasi. PS, maggioranza assoluta I cittadini sembrano aver premiato l’uomo che li ha guidati a vivere oggi nel paese europeo più vaccinato contro il Covid, e che meglio sta lottando contro la pandemia. Secondo le prime proiezioni, il PS si appresta a migliorare il risultato di due anni fa, quando ottenne il 36% dei voti, e raggiungere quota 40%. Potrebbe addirittura raggiungere la maggioranza assoluta di 116 deputati. Estrema destra, dall’1% all’8% Rimane invece distante il Centrodestra del Partito Social Democratico (PSD), principale rivale ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un risultato che contraddice le previsioni della vigilia, quello dellepolitiche in, svoltesi domenica 30 gennaio. Il Partito Socialista (PS) deluscente, Antonio, ne esce in trionfo e potrebbe governare da solo o quasi. PS, maggioranza assoluta I cittadini sembrano aver premiato l’uomo che li ha guidati a vivere oggi nel paese europeo più vaccinato contro il Covid, e che meglio sta lottando contro la pandemia. Secondo le prime proiezioni, il PS si appresta a migliorare il risultato di due anni fa, quando ottenne il 36% dei voti, e raggiungere quota 40%. Potrebbe addirittura raggiungere la maggioranza assoluta di 116 deputati. Estrema, dall’1% all’8% Rimane invece distante il Centrodel Partito Social Democratico (PSD), principale rivale ...

