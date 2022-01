Cosa ci fanno le navi russe davanti alla Sicilia e perché si evoca la crisi Ucraina (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen – navi da guerra russe – sei per l’esattezza – avrebbero varcato lo stretto di Gibilterra e starebbero attraversando il Canale di Sicilia. Obiettivo? Secondo Repubblica, la flotta di Mosca punta in direzione della Crimea e dunque intende giungere nella penisola affacciata sul Mar Nero per rafforzare il contingente russo in vista di un possibile attacco all’Ucraina. Cosa ci fanno davvero le navi russe nel Canale di Sicilia E’ una ricostruzione che al momento ci sembra piuttosto fantasiosa, perché per arrivare in Crimea le navi russe dovrebbero attraversare il Mar di Marmara e inserirsi nel Bosforo, con tanto di lasciapassare della Turchia. Quest’ultima è come noto Paese ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen –da guerra– sei per l’esattezza – avrebbero varcato lo stretto di Gibilterra e starebbero attraversando il Canale di. Obiettivo? Secondo Repubblica, la flotta di Mosca punta in direzione della Crimea e dunque intende giungere nella penisola affacciata sul Mar Nero per rafforzare il contingente russo in vista di un possibile attacco all’cidavvero lenel Canale diE’ una ricostruzione che al momento ci sembra piuttosto fantasiosa,per arrivare in Crimea ledovrebbero attraversare il Mar di Marmara e inserirsi nel Bosforo, con tanto di lasciapassare della Turchia. Quest’ultima è come noto Paese ...

