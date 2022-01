Coronavirus | lunedì 21 gennaio | sono 6 615 i nuovi contagi nel Lazio La mappa delle Asl

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma – “Oggi nelsu 17.707 tamponi molecolari e 40.429 tamponi antigenici per un totale di 58.136, si registrano 6.615casi positivi (-4.918),29 i decessi, compresi recuperi di mancate notifiche (+22), 2.145 i ricoverati (-1), 206 le terapie intensive (+2) e +11.631 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,3%. I casi a Roma cittàa quota 3.865. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Nel dettaglio: Asl Roma 1:1.627 icasi e 4 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2:1.126 icasi e 6 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3:1.112 icasi e 4 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: ...

Per fortuna - ha aggiunto - noi non siamo in questa situazione: questa mattina si registrano poco più di 4.000 contagi rispetto ai 5.600 discorso, abbiamo chiuso una settimana con un numero ...REGIONE " Nuova giornata di informazione da Puglianews24.eu sulla situazione dell'emergenzain Regione per31 gennaio 2022 . Andiamo a vedere di seguito i dati del bollettino odierno a cura della Regione Puglia . Sono stati effettuati 27.689 test giornalieri per l'...