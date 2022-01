Calendario Curling Olimpiadi Pechino 2022 | programma giornaliero | orari | tv | streaming

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ilassegnerà tre titoli alleInvernali di, innella capitale cinese dal 2 al 20 febbraio. Questo sport di squadra, l’unico insieme all’hockey su ghiaccio, sarà assoluto protagonista ai Giochi e prevede tre tornei: il doppio misto, il maschile e il femminile. L’Italia scenderà in campo nel doppio e nel misto, col sogno di andare a caccia di una medaglia.Invernaligiornalieri, tv,Di seguito ilcompleto del, con tutte le date, ildettagliato, glidelle gare alle ...

Advertising

infoitsport : Olimpiadi invernali 2022, il calendario delle gare di curling - tuttopuntotv : Olimpiadi invernali 2022, il calendario delle gare di curling -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Curling

OA Sport

Dalalle restrizioni per la pandemia di Covid - 19, fino ai convocati dell'Italia: ecco ... Le prime gare però (nella disciplina del) partiranno già il 2 febbraio, due giorni prima ...completo Olimpiadi Invernali 2022 MERCOLEDI 2 FEBBRAIO Ore 13:05 "doppio misto GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO Ore 2:05 "doppio misto Ore 7:05 "doppio misto Ore 11:00 " ...Dal 4 al 20 febbraio 2022 Pechino ospiterà la XXIV edizione delle Olimpiadi Invernali. Si resta ancora in Asia quattro anni dopo l'edizione di PyeongChang 2018. Inoltre la Capitale cinese era già stat ...Convocati Italia per le gare di slittino alle Olimpiadi invernali 2022. C’è anche Nina Zoeggeler, la figlia del leggendario Armin Zoeggeler (attuale direttore tecnico della Nazionale italiana di slitt ...