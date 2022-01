Calendario Combinata nordica Olimpiadi Pechino 2022 | programma giornaliero | orari | tv | streaming

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ormai leInvernali disono alle porte, tra quattro giorni la cerimonia di apertura darà il via alla rassegna a cinque cerchi. Laassegnerà tre titoli olimpici e sarà l’unica disciplina a presentare ancora gare solo al maschile. La creazione nelle ultime due stagioni di una Coppa del Mondo femminile, fa ben sperare per la presenza di gare per entrambi i sessi già nelle prossime edizioni. Dopo tre giorni dedicati a sessioni di allenamento nell’impianto del Centro Nazionale di Salto di Zhangjiakou, ildellainizierà ufficialmente mercoledì 9 febbraio, in cui verrà assegnato il primo titolo olimpico, nella Individuale Gundersen NH(HS106)/10km. Seguiranno due giorni di pausa, per poi ...

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Combinata

... si tratta della 24esima edizione dei Giochi a cinque cerchi in versione invernale, in... il veterano Alessandro Pittin e Raffaele Buzzi () e Lara Della Mea nella specialità dello ...... quando mancano due gare alla fine del. 'Felice di mostrare la mia polivalenza' 'Sono ... stessa cifra dei successi ottenuti in gigante, mentre quelli insono 5.Ormai le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sono alle porte, tra quattro giorni la cerimonia di apertura darà il via alla rassegna a cinque cerchi. La Combinata Nordica assegnerà tre titoli olimpici ...Mettiamo in pista gli atleti che rappresenteranno l'Italia dello sci alpino nelle undici gare in programma a Pechino 2022; il dubbio Goggia tiene aperta la porta a Nicol Delago ...