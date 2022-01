Basket, Serie A: Milano riaggancia la Virtus. Brescia mette la sesta. Sassari devastante (Di lunedì 31 gennaio 2022) Milano, 30 gennaio 2022 " E' durato soltanto una notte il primato in solitaria della Virtus Segafredo Bologna . Nel testa - coda del diciottesimo turno di Serie A di Basket , l' Armani AX Milano " che ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022), 30 gennaio 2022 " E' durato soltanto una notte il primato in solitaria dellaSegafredo Bologna . Nel testa - coda del diciottesimo turno diA di, l' Armani AX" che ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie Basket, Serie A: Milano riaggancia la Virtus. Brescia mette la sesta. Sassari devastante Milano, 30 gennaio 2022 " E' durato soltanto una notte il primato in solitaria della Virtus Segafredo Bologna . Nel testa - coda del diciottesimo turno di Serie A di basket , l' Armani AX Milano " che è reduce dal successo in Eurolega e deve ancora recuperare una partita " ha infatti piegato 74 - 64 la Fortitudo Kigili Bologna. Rimasta subito orfana di ...

CALCIO - SERIE B 16:15 Vicenza - Cittadella 3 - 3 18:30 Lecce - Cremonese 2 - 1 BASKET - LEGA BASKET SERIE A 17:00 ...

Serie C - Valentino Basket Castellaneta, ingaggiato Davide Conidi Arriva da “basket city” il secondo rinforzo della Valentino Basket Castellaneta. Davide Conidi è il nuovo playmaker che prende il posto di Renato Buono. Si tratta del ...

