"Attento, la tua vita finisce". Brumotti aggredito nel fortino dei pusher (Di lunedì 31 gennaio 2022) L'inviato di Striscia la Notizia è stato accerchiato e minacciato durante un servizio di denuncia anti-droga a Licola (Napoli). Anche alcuni residenti hanno preso parte alle violenze Leggi su ilgiornale (Di lunedì 31 gennaio 2022) L'inviato di Striscia la Notizia è stato accerchiato e minacciato durante un servizio di denuncia anti-droga a Licola (Napoli). Anche alcuni residenti hanno preso parte alle violenze

Advertising

zazoomblog : Striscia La Notizia Vittorio Brumotti aggredito e minacciato a Licola: Attento la tua vita finisce! - #Striscia… - laNina008 : Kusum: AO Komser attento e non farti male Komser: se me lo dici così io vorrò farmi male. Perché io non soccombo a… - chicca65472654 : RT @ylepass899: Lulù, a parte Miri, Gianmaria e tua sorella, nessuno ti merita lì dentro… ?? Devo riconoscere a Giucas che è molto attent… - Domenico1oo777 : RT @ylepass899: Lulù, a parte Miri, Gianmaria e tua sorella, nessuno ti merita lì dentro… ?? Devo riconoscere a Giucas che è molto attent… - BeansFrancesca : RT @ylepass899: Lulù, a parte Miri, Gianmaria e tua sorella, nessuno ti merita lì dentro… ?? Devo riconoscere a Giucas che è molto attent… -