Sanremo: Fiorello e Checco Zalone preparano la sorpresa. All’Ariston con green pass e Ffp2 (Di domenica 30 gennaio 2022) L'edizione che partirà martedì 1 febbraio 2022, che avrebbe dovuto segnare il ritorno alla normalità dopo i mesi più bui della pandemia, deve fare ancora i conti con il Covid e con lo slalom tra i rischi di contagio: per questo, più che di rinascita, il direttore artistico e conduttore, Amadeus, preferisce parlare di festival della gioia, cinque serate di divertimento e musica. E con l'emozione del teatro pieno, certo con green pass e mascherina Ffp2 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 30 gennaio 2022) L'edizione che partirà martedì 1 febbraio 2022, che avrebbe dovuto segnare il ritorno alla normalità dopo i mesi più bui della pandemia, deve fare ancora i conti con il Covid e con lo slalom tra i rischi di contagio: per questo, più che di rinascita, il direttore artistico e conduttore, Amadeus, preferisce parlare di festival della gioia, cinque serate di divertimento e musica. E con l'emozione del teatro pieno, certo cone mascherinaL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FBiasin : #Mattarella dà una mano al Paese, #Fiorello dà una mano a #Sanremo, #Paratici dà una mano alla #Juve. È il giorno dei grandi ritorni. - fanpage : In poche ore due eventi slegati tra loro ci riportano al passato dopo l’ipotesi di una svolta. #Mattarella e… - Corriere : Sanremo, Amadeus bussa alla porta di Fiorello e lui apre in accappatoio e bigodini - RadioItalia : Dopo tante voci contrastanti sulla sua presenza al Festival, alla fine Fiorello è arrivato a Sanremo e ha raggiunto… - SnflwrHvrry : sto piangendo perché insieme a Amadeus condurrà Sanremo anche Fiorello. sono instabile il best duo @fallinlouisarms STA TORNANDO -