Quirinale, il “sacrificio” di Mattarella dona “stabilità” all’Italia: ma i partiti ne escono divisi. Le reazioni della stampa internazionale (Di domenica 30 gennaio 2022) Secondo la stampa francese e tedesca, con la rielezione di Sergio Mattarella l’Italia si è garantita una stabilità messa a rischio dai tumulti tra i partiti sulle numerose candidature presentate nella 6 giorni del Quirinale. I belgi si concentrano sul ‘sacrificio’ del presidente che nei mesi scorsi aveva più volte ribadito la sua volontà di terminare il suo mandato. E anche la stampa cinese ha puntato gli occhi su Roma nei giorni scorsi, parlando del Capo dello Stato come di colui che ha risolto uno stallo all’apparenza insuperabile. Sono diverse ma tutte comunque positive le reazioni della stampa straniera dopo la rielezione di Mattarella al Quirinale per i prossimi 7 anni. “Sergio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Secondo lafrancese e tedesca, con la rielezione di Sergiol’Italia si è garantita unamessa a rischio dai tumulti tra isulle numerose candidature presentate nella 6 giorni del. I belgi si concentrano sul ‘’ del presidente che nei mesi scorsi aveva più volte ribadito la sua volontà di terminare il suo mandato. E anche lacinese ha puntato gli occhi su Roma nei giorni scorsi, parlando del Capo dello Stato come di colui che ha risolto uno stallo all’apparenza insuperabile. Sono diverse ma tutte comunque positive lestraniera dopo la rielezione dialper i prossimi 7 anni. “Sergio ...

Advertising

antoniospadaro : Quirinale, il gesuita Spadaro: Mattarella bis una garanzia”. Il suo è un sacrificio personale per il bene del paese… - Adnkronos : #Segre: 'Un sacrificio venire a Roma ma elezione davvero molto importante'. #Quirinale - AndreaProfeti2 : @Quirinale Grazie Presidente, grazie per tutto quello che ha fatto e soprattutto grazie per il grande sacrificio ch… - BorsariLorena : @Quirinale Grazie di cuore Presidente #Mattarella . Le sono grata del suo sacrificio ?? - andreadipas : @Quirinale Grazie presidente. Il suo sacrificio personale per il bene del paese è un esempio per tutti noi e per le generazioni a venire. -