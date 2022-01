Napoli, è fatta per Olivera. Ma arriverà solo in estate (Di domenica 30 gennaio 2022) Il restyling della corsia bassa mancina è iniziato e forse pure già finito: il prescelto è Mathias Olivera , che però arriverà a Napoli solo in estate . I dettagli Non erano questi i piani iniziali ... Leggi su quotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Il restyling della corsia bassa mancina è iniziato e forse pure già finito: il prescelto è Mathias, che peròin. I dettagli Non erano questi i piani iniziali ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Napoli | Quasi fatta per Mathias #Olivera: arriverà a giugno - sportli26181512 : Napoli, cosa succede con Meret e Ospina? La scelta già fatta: Il Napoli ha definito la strategia sui portieri per l… - MomentiCalcio : Calciomercato #Napoli, è tutto fatto per il giocatore: arriverà a giugno - napoli_tutto : La SSC Napoli si complimenta con il Parlamento e Draghi per aver fatto una bellissima votazione, fatta di politica… - zazoomblog : Mathias Olivera-Napoli è fatta sarà lui il prossimo terzino del Napoli - #Mathias #Olivera-Napoli #fatta -