Mattarella rieletto presidente della Repubblica | ' Lo faccio per l' Italia'

(Di domenica 30 gennaio 2022) Bene, bravo, bis. è di nuovo. Ed è un scelto dai parlamentari più che dai leader. Il 'se serve ci sono', pronunciato finalmente dalche aveva per 15 volte in questi mesi ribadito ...

Advertising

chetempochefa : Sergio #Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica Italiana ???? - you_trend : ?? #BREAKING Sergio #Mattarella è rieletto Presidente della Repubblica all'ottava votazione #Quirinale2022 - Agenzia_Ansa : FLASH | Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica #ANSA - Tg3web : Un lungo applauso, in aula e nei corridoi della Camera, ha accolto la proclamazione del Presidente della Repubblica… - mc_mcampo12 : RT @chetempochefa: Sergio #Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica Italiana ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella rieletto

E' il secondo Capo di Stato ad essere, dopo Giorgio Napolitano. I messaggi di auguri dai Leader ...Non è un caso che gli unici nomi possibili rimasti nel ventaglio a disposizione dei partiti, ieri mattina, non fossero inseriti in alcuna lista indicata dai due poli: Sergioe Mario Draghi,...Il capo di stato italiano Sergio Mattarella è stato rieletto per un secondo mandato poiché i leader del partito gli hanno chiesto di continuare ...Il governatore della Regione ringrazia il Capo dello Stato per la sua "disponibilità". Il sindaco Sala: "Voluto soprattutto dagli italianI" ...