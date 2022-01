Mattarella, domenica ‘normale’ dopo bis: in dono disegno di un bambino (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Una giornata particolare, ma nello stesso tempo normale. Come accadde sette anni fa, per Sergio Mattarella il giorno dopo l’elezione al Quirinale coincide con una domenica, che tuttavia alla fine ha più o meno le stesse caratteristiche di quelle vissute negli ultimi sette anni. Certo, magari il Capo dello Stato pensava di trascorrerla completando le ultime incombenze prima del commiato dal Quirinale e invece alla fine è solo l’ultima di un mandato in attesa della prima del successivo, passando per la cerimonia di giuramento e insediamento in programma giovedì prossimo. Come sempre perciò Mattarella in mattinata ha partecipato alla Messa al Quirinale, quindi ha pranzato con i familiari, un’occasione per confrontarsi su abitudini che continueranno ad essere le stesse degli ultimi anni e per valutare se ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Una giornata particolare, ma nello stesso tempo normale. Come accadde sette anni fa, per Sergioil giornol’elezione al Quirinale coincide con una, che tuttavia alla fine ha più o meno le stesse caratteristiche di quelle vissute negli ultimi sette anni. Certo, magari il Capo dello Stato pensava di trascorrerla completando le ultime incombenze prima del commiato dal Quirinale e invece alla fine è solo l’ultima di un mandato in attesa della prima del successivo, passando per la cerimonia di giuramento e insediamento in programma giovedì prossimo. Come sempre perciòin mattinata ha partecipato alla Messa al Quirinale, quindi ha pranzato con i familiari, un’occasione per confrontarsi su abitudini che continueranno ad essere le stesse degli ultimi anni e per valutare se ...

