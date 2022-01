Liti e urla nella notte Voci dalle sacre stanze | Sergio Mattarella ancora al Quirinale | così si è arrivati al bis

(Di domenica 30 gennaio 2022) La rielezione diè arrivata e non senza attriti. Dopo ben sette votazioni andate a vuoto, è la settima a proclamare il presidente della Repubblica uscente nuovo capo dello Stato. Cosa ha sbloccato l'impasse dei partiti? Una difficilissima trattativa avvenuta laprecedente al voto. Stando a un retroscena del Corriere della Sera, a portare albis "". Sì, proprio. Perché se Matteo Salvini e Giuseppe Conte erano giunti alla conclusione di voler proporre Elisabetta Belloni, lo stesso non si può dire dei dem. "È fatta purtroppo, perché con i voti della Meloni hanno i numeri. E in Aula si creerà un effetto trascinamento che ci costringerà a votarla", è quanto va sostenendo Dario Franceschini mentre Loredana De ...

Advertising

Sonia35178282 : @QuiMediaset_it @alfosignorini @GrandeFratello @MediasetPlay Io eviterei di vantarmi.. primi nello squallore e nel… - sissiisissi2 : RT @boranotadoctor: Doveva essere una tranquilla elezione del PdR Invece sta portando a liti intrapartitiche, urla e gente che minaccia di… - boranotadoctor : Doveva essere una tranquilla elezione del PdR Invece sta portando a liti intrapartitiche, urla e gente che minaccia… -

Ultime Notizie dalla rete : Liti urla

Liberoquotidiano.it

Sembra come se non voglia far parte di alcuna dinamica che riguarda le forti tensioni e le accese. Infatti, difficile vederlo condividere un commento su ciò che accade tra i suoi coinquilini. Ma ...Sanremo 2022 deve ancora iniziare ma già si parla di. La trevigiana Donatella Rettore e la sua compagna d'avventura Ditonellapiaga avrebbero ..., grida e insulti e tutto per colpa del look. La ...Il gieffino così calmo, tranquillo e simpatico perde il lume della ragione e si lascia andare a uno sfogo contro Nathaly Caldonazzo ...Due carabinieri hanno fatto di tutto per evitare che Angelo Tardino si sparasse un colpo in testa, come ripeteva in lacrime nei venti minuti della sua ultima telefonata ...