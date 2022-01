Ingegnere italiano trovato morto ad Amsterdam. Ipotesi omicidio (Di domenica 30 gennaio 2022) Volerà oggi in Olanda per seguire da vicino le indagini la famiglia di Paolo Moroni, l'Ingegnere informatico 42enne, originario di Allumiere (in provincia di Roma), trovato morto ad Amsterdam. Il ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 30 gennaio 2022) Volerà oggi in Olanda per seguire da vicino le indagini la famiglia di Paolo Moroni, l'informatico 42enne, originario di Allumiere (in provincia di Roma),ad. Il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un ingegnere italiano è stato trovato morto ad Amsterdam. L'ipotesi al momento è quella di un omicidio visto che la… - Adnkronos : #Olanda, ingegnere italiano trovato morto ad #Amsterdam. #ultimora - rep_roma : Il giallo dell'ingegnere italiano ucciso ad Amsterdam: in un video gli assassini [di Aurelio Petri, Luca Monaco] [a… - AntonioSolara : RT @Radio1Rai: #Amsterdam Indagini in corso sulla morte di un ingegnere italiano di 42 anni. Viveva da qualche anno in Olanda per lavoro. G… - EugenioBerto70 : Ingegnere italiano trovato morto ad Amsterdam, ipotesi omicidio -