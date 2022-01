Highlights Egitto-Marocco 2-1 dts | Coppa d’Africa 2022 VIDEO

(Di domenica 30 gennaio 2022) Ilcon glidi2-1, sfida valevole per i quarti di finale della. I marocchini la sbloccano al 7? del primo tempo grazie al calcio di rigore comandato dall’arbitro per un fallo su Hakimi. Sul dischetto si presenta Boufal, che spiazza alla perfezione il portiere avversario e mette il pallone praticamente sotto l’incrocio. Il pareggio egiziano arriva al 53?. La firma è quella di Mohamed Salah, che su un’azione da corner si ritrova il pallone sui piedi e con il suo mancino riporta in parità la sua squadra. Si arriva ai supplementari e qui è decisiva la rete al 100? di Trezeguet, che sfrutta l’assist del solito Salah e da due passi insacca alle spalle del portiere avversario. SportFace.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.45 L'Egitto va ad affrontare in semifinale i padroni di casa del Camerun grazie ad un Salah straordinario. Marocco che dopo un grande inizio, non riesce ma ...