Fabrizio Corona, la verità sulla storia con Urtis: le rivelazioni di Giacomo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Giacomo Urtis al GF Vip ha confessato di essere stato in una relazione a tre con un uomo famoso (finito in carcere) e la sua compagna. Il giorno dopo Fabrizio Corona ha commentato la notizia e tutti abbiamo pensato che il chirurgo stesse parlando di lui. Dagospia però ha assicurato che l’uomo misterioso che è stato con Urtis è un’ex tronista di Uomini e Donne. Ieri a svelare questo enigma c’ha pensato Silvia Toffanin (che è sempre più brava nelle interviste), che a Verissimo ha chiesto all’ex gieffino qualche informazione su questa relazione aperta. “Ho un po’ di cose particolari da chiederti. Tu nella casa ti sei dato a confidenze molto particolari. Nella tua permanenza al GF Vip hai dato delle perle e hai parlato di un triangolo, non quello di Soleil e Delia, ma con un uomo e la sua fidanzata. Non ... Leggi su biccy (Di lunedì 31 gennaio 2022)al GF Vip ha confessato di essere stato in una relazione a tre con un uomo famoso (finito in carcere) e la sua compagna. Il giorno dopoha commentato la notizia e tutti abbiamo pensato che il chirurgo stesse parlando di lui. Dagospia però ha assicurato che l’uomo misterioso che è stato conè un’ex tronista di Uomini e Donne. Ieri a svelare questo enigma c’ha pensato Silvia Toffanin (che è sempre più brava nelle interviste), che a Verissimo ha chiesto all’ex gieffino qualche informazione su questa relazione aperta. “Ho un po’ di cose particolari da chiederti. Tu nella casa ti sei dato a confidenze molto particolari. Nella tua permanenza al GF Vip hai dato delle perle e hai parlato di un triangolo, non quello di Soleil e Delia, ma con un uomo e la sua fidanzata. Non ...

