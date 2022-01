Devastante incidente stradale, schianto tra sei auto: nove morti e un ferito grave (Di domenica 30 gennaio 2022) Bilancio drammatico quello relativo ad un incidente stradale multiplo avvenuto a Las Vegas coinvolgendo sei veicoli. Sono nove le vittime accertate Dramma sulle strade americani. Un gravissimo incidente con sei veicoli coinvolti è costato la vita a nove persone mentre una decima ha riportato gravissime ferite. La tragedia si è consumata a Las Vegas nel L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 30 gennaio 2022) Bilancio drammatico quello relativo ad unmultiplo avvenuto a Las Vegas coinvolgendo sei veicoli. Sonole vittime accertate Dramma sulle strade americani. Un gravissimocon sei veicoli coinvolti è costato la vita apersone mentre una decima ha riportato gravissime ferite. La tragedia si è consumata a Las Vegas nel L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

infoitcultura : Ornella Vanoni, l’incidente è stato devastante: “Dolore atroce”, la cantante in lacrime - gmlavolpe : RT @KingManu1986: Oggi in questo tragico incidente ho perso un amico un fratello. Devastante pensare ai suoi 3 figli piccoli e alla sua fam… - Sicilianodoc7 : RT @KingManu1986: Oggi in questo tragico incidente ho perso un amico un fratello. Devastante pensare ai suoi 3 figli piccoli e alla sua fam… - KingManu1986 : Oggi in questo tragico incidente ho perso un amico un fratello. Devastante pensare ai suoi 3 figli piccoli e alla s… - mikasmiledatme : Giorno devastante, mi hanno lasciata e mia madre ha avuto un incidente -