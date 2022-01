Covid, è positivo ma entra in un locale a Chiaia: 44enne denunciato (Di domenica 30 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ stato denunciato dai carabinieri della compagnia Napoli centro, impegnati nei controlli contro il Covid e sulla movida, un 44enne trovato all’interno di un lounge bar di Chiaia nonostante la quarantena alla quale era sottoposto, vista la positività al contagio dallo scorso 21 gennaio. Nessuna responsabilità per il titolare del locale, che aveva provveduto ad effettuare i controlli di sua competenza: il green pass dell’uomo era regolare. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ statodai carabinieri della compagnia Napoli centro, impegnati nei controlli contro ile sulla movida, untrovato all’interno di un lounge bar dinonostante la quarantena alla quale era sottoposto, vista la positività al contagio dallo scorso 21 gennaio. Nessuna responsabilità per il titolare del, che aveva provveduto ad effettuare i controlli di sua competenza: il green pass dell’uomo era regolare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

