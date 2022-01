Cosa scrive la stampa estera sulla rielezione del Presidente Mattarella: “L’Italia è instabile e insicura” (Di domenica 30 gennaio 2022) Tutto il mondo ha guardato alla rielezione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, riconfermato al Quirinale dopo giorni di tensioni e trattative fallite. Le pagine dei principali quotidiani stranieri raccontano la notizia principalmente spiegando il caos politico che ha riportato Mattarella al Colle, e molti – come il francese Le Monde – parlano di un secondo mandato “nell’interesse della Nazione”, ricordandone l’età e la precedente dichiarata intenzione di ritirarsi. Ecco Cosa scrive la stampa estera sulla rielezione del Presidente e sulla nostra politica. Cosa scrive la stampa estera ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 30 gennaio 2022) Tutto il mondo ha guardato alladeldella Repubblica Sergio, riconfermato al Quirinale dopo giorni di tensioni e trattative fallite. Le pagine dei principali quotidiani stranieri raccontano la notizia principalmente spiegando il caos politico che ha riportatoal Colle, e molti – come il francese Le Monde – parlano di un secondo mandato “nell’interesse della Nazione”, ricordandone l’età e la precedente dichiarata intenzione di ritirarsi. Eccoladelnostra politica.la...

Advertising

giovanni_canzio : @elio_vito Glie lo scrivo con rispetto e stima per quello che scrive qui: cosa ci fa ancora in quel partito? (e so… - Gianbilico : Scusi Elvis Costello, con questo siamo a 32. Non le sembrano troppi? Come uomo m'innamoro spesso per cui non sapend… - antiinfluencer1 : @Nerocattivo1 @mimmo_ferretti @OfficialASRoma Mimmo non risponde ai tweet, fa come i divi. Il problema è che scrive… - NickMurdaca : Cosa si può rispondere a chi scrive che fare il #PresidenteDellaRepubblica a 80 anni comunque non è mica un vero la… - AboutV_ : Buongiorno! C’è qualcuno che mastica un po’ l’inglese? Stiamo avendo una discussione su come si scrive una cosa e vorrei dei pareri ahahah -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa scrive L'ottimismo della matita: un segno sul Colle di Aldo Grasso - 30 gennaio 2022 Un segno sul Colle. La matita scrive ombre di parole, dice il poeta, ed è un peccato dilapidarla. I " grandi elettori " che hanno ...Rodari lamentava una sola cosa: "C'è ...

Gassmann: Papà mi fece fare il barista per punizione. Mamma? A 86 anni parliamo per mail Cosa pensa di Greta Thunberg? "Attaccarla (anche volgarmente) è facile, la giovane età, la sindrome ... Tempo fa ci ha detto che suo figlio Leo, vincitore di Sanremo Giovani nel 2020, scrive canzoni ...

Presidente della Repubblica: cosa dice la stampa estera. Draghi al centro della scena QUOTIDIANO NAZIONALE L’unica soluzione possibile È poco elegante per chi scrive esordire dicendo «l’avevo detto». Sta di fatto che in un intervento sul Corriere del Mezzogiorno del 29 dicembre s’era scritto che, nella difficile situazione del Paese ...

Cosa fare in provincia di Pavia. Gli eventi di domenica 30 gennaio Gli eventi di oggi domenica 30 gennaio 2022 in provincia di Pavia e tutti gli appuntamenti dedicati al tempo libero in Lombardia.

di Aldo Grasso - 30 gennaio 2022 Un segno sul Colle. La matitaombre di parole, dice il poeta, ed è un peccato dilapidarla. I " grandi elettori " che hanno ...Rodari lamentava una sola: "C'è ...pensa di Greta Thunberg? "Attaccarla (anche volgarmente) è facile, la giovane età, la sindrome ... Tempo fa ci ha detto che suo figlio Leo, vincitore di Sanremo Giovani nel 2020,canzoni ...È poco elegante per chi scrive esordire dicendo «l’avevo detto». Sta di fatto che in un intervento sul Corriere del Mezzogiorno del 29 dicembre s’era scritto che, nella difficile situazione del Paese ...Gli eventi di oggi domenica 30 gennaio 2022 in provincia di Pavia e tutti gli appuntamenti dedicati al tempo libero in Lombardia.