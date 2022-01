Chi è il fidanzato di Tina Cipollari | Alfredo

(Di domenica 30 gennaio 2022) Ecco chi è, il nuovodi: celebre opinionista televisiva che in passato è stata sposata con Kikò, il parrucchiere da cui ha avuto tre figli. Come sappiamo ormai da qualche mese,ha un nuovo: ad annunciarlo è stata la stessa opinionista di Uomini e Donne durante una recente intervista pubblicata dal settimanale Vero. In precedenzaè stata sposata con il parrucchiere Ilio Cristian Maria Nalli, detto Kikò, con il quale ha avuto tre figli. Il nuovo compagno dell'opinionista televisiva italiana non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo e ha sempre vissuto la sua vita lontano dai riflettori, come ha dichiarato la stessa: "Ci frequentiamo, ...

Advertising

Elisa60388018 : RT @GiuseppeporroIt: BOOM! Il fidanzato di Soleil ha un volto: ecco chi è ( FOTO) #gfvip #soleilsorge - zazoomblog : Valeria Marini: chi è età carriera film chi è il fidanzato altezza oggi occhio Instagram patrimonio figlio Grande F… - CorriereCitta : Tina Cipollari: chi è, anni, carriera in tv, vita privata, fidanzato, Instagram - GiuseppeporroIt : BOOM! Il fidanzato di Soleil ha un volto: ecco chi è ( FOTO) #gfvip #soleilsorge - CorriereCitta : #MattiaRivetti: chi è, età, lavoro, Instagram e vita privata del nuovo fidanzato di #MelissaSatta -

Ultime Notizie dalla rete : Chi fidanzato

Contra-Ataque

Tra i tanti che entreranno in studio c'è anche Tina Cipollari : ma conosciamola meglio con qualche approfondimento su di lei! Tina Cipollari:è, anni, carrieranon la conosce ormai! E' uno ...C'è attesa dunque per saperne di più su questa coppia dopo che il settimanaleche li ha paparazzati in Sardegna.P er lui le Farfalle non sono solo nello stomaco, per il fatto di esibirsi sul palco più importante d’Italia, ma è proprio il titolo della canzone che Sangiovanni, 19 anni, porterà al Festival di Sanr ...Ecco chi è Alfredo, il nuovo fidanzato di Tina Cipollari: celebre opinionista televisiva che in passato è stata sposata con Kikò, il parrucchiere da cui ha avuto tre figli. NOTIZIA di LUCA ...