Anche i Samsung Galaxy S20 ricevono la patch di febbraio 2022 (Di domenica 30 gennaio 2022) Dopo aver aggiornato i Samsung Galaxy Note 20 (come vi abbiamo raccontato in questo articolo dedicato), il colosso di Seul ha deciso di riservare la stessa sorte ai Samsung Galaxy S20, che stanno anch’essi ricevendo l’aggiornamento con la patch di sicurezza di febbraio 2022. Parliamo delle versioni firmware G98XXUDEVA9, aventi un peso di circa 840MB, a differenza della build destinata ai Samsung Galaxy Note 20, con serie G98XXUDEVA9 e peso di circa 865MB (parliamo di pacchetti speculari, che dovrebbero aver introdotto pressoché le stesse modifiche). Il changelog rivela dell’integrazione delle patch di sicurezza di febbraio 2022, facendo Anche riferimento ad alcune ... Leggi su optimagazine (Di domenica 30 gennaio 2022) Dopo aver aggiornato iNote 20 (come vi abbiamo raccontato in questo articolo dedicato), il colosso di Seul ha deciso di riservare la stessa sorte aiS20, che stanno anch’essi ricevendo l’aggiornamento con ladi sicurezza di. Parliamo delle versioni firmware G98XXUDEVA9, aventi un peso di circa 840MB, a differenza della build destinata aiNote 20, con serie G98XXUDEVA9 e peso di circa 865MB (parliamo di pacchetti speculari, che dovrebbero aver introdotto pressoché le stesse modifiche). Il changelog rivela dell’integrazione delledi sicurezza di, facendoriferimento ad alcune ...

