Sci | Goggia al lavoro per essere a Pechino | ' work molto in progress'

Roma, 29 gen. - (Adnkronos) - "work molto in progress" con l'aggiunta di un cuore e di una faccina sorridente. Così Sofia Goggia su Twitter dove mostra una sua foto in palestra al lavoro per recuperare dall'infortunio al ginocchio subito in superG a Cortina ed essere al cancelletto di partenza ai Giochi di Pechino dove dovrà difendere la medaglia d'oro in discesa conquistata 4 anni fa in Corea.

