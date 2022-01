Rielezione Mattarella | Chiellini | “Un grande uomo e un esempio per tutti”

(Di sabato 29 gennaio 2022) “Quando penso a Sergiopenso a un. Unche ha conosciuto il dolore, che ha attraversato la Storia d’Italia e che ne è diventato protagonista. Senza mai ricercare i riflettori. Senza alcun narcisismo. Sempre misurato. Ma sempre presente. Come oggi. Ancora al servizio del Paese”. Queste le parole che Giorgioha voluto dedicare a Sergiodopo la suaa Presidente della Repubblica. “Un. Per. Grazie ancora Presidente” aggiunge sui social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio(@giorgio) SportFace.

Advertising

vonderleyen : ???? Caro Presidente Mattarella, congratulazioni per la sua rielezione a Presidente della Repubblica Italiana. L’It… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: 'La rielezione di Sergio #Mattarella alla Presidenza della Repubblica è una splendida notizia pe… - pietroraffa : Mi metto sempre nei panni di un elettore grillino che ha visto i propri leader passare dalla richiesta di impeachme… - Spacettf : RT @byoblu: Sergio Mattarella ha superato il quorum per una sua rielezione da Presidente della Repubblica. Sarà di nuovo lui il prossimo Ca… - AuroraImmacola1 : RT @oss_romano: #29gennaio Nel telegramma al Presidente della Repubblica, #PapaFrancesco parla dello “spirito di generosa disponibilità” co… -

Ultime Notizie dalla rete : Rielezione Mattarella

... Sergioinfatti ha ottenuto 759 voti. Solo Sandro Pertini ottenne più voti, e resta al ... Francesco Cossiga , con 752 consensi, e Giorgio Napolitano , alla, con 738. L'elezione ...Queste le prime parole del presidente Sergioa pochi minuti dalla sua. Un brevissimo discorso denso di significato e che non elude gli interrogativi che hanno segnato queste ...(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio L'annuncio del presidente della Camera Roberto Fico della rielezione del Presidente della Repubblica ...Per la seconda volta (dopo la rielezione di Napolitano) il parlamento non è stato in grado di scegliere un Presidente della Repubblica, ripiegando sul secondo mandato del presidente uscente. Sicuramen ...