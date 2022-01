Quirinale: Speranza, 'rimpasto? No tempo formule politiche, governo subito al lavoro' (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Con la scelta di Mattarella, "si può guardare con fiducia al futuro. Noi dobbiamo ora impegnarci con forza per mettere al centro nelle prossime settimane l'agenda sociale, rispondere i problemi sociali del nostro Paese. Abbiamo un'agenda di governo da cui ripartire". Così il ministro Roberto Speranza. Quanto alla Lega che parla di rimpasto: "Oggi l'Italia e il governo sono più forti. Poi è sempre giusto discutere e confrontarsi per trovare le soluzioni migliori ma oggi siamo nelle condizioni di avere maggiore stabilità" e "il fatto che tutte le forze politiche che sostengono il governo abbiamo deciso a chiedere al presidente Mattarella di ricandidarsi, credo vada nella direzione giusta". "Il governo sta facendo un grande ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Con la scelta di Mattarella, "si può guardare con fiducia al futuro. Noi dobbiamo ora impegnarci con forza per mettere al centro nelle prossime settimane l'agenda sociale, rispondere i problemi sociali del nostro Paese. Abbiamo un'agenda dida cui ripartire". Così il ministro Roberto. Quanto alla Lega che parla di: "Oggi l'Italia e ilsono più forti. Poi è sempre giusto discutere e confrontarsi per trovare le soluzioni migliori ma oggi siamo nelle condizioni di avere maggiore stabilità" e "il fatto che tutte le forzeche sostengono ilabbiamo deciso a chiedere al presidente Mattarella di ricandidarsi, credo vada nella direzione giusta". "Ilsta facendo un grande ...

