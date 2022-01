Quirinale 2022, la senatrice dopo incontro con Mattarella: “Lui c’è” (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – I capigruppo “hanno esposto la situazione” al presidente Sergio Mattarella, “pregandolo” di fare un secondo mandato, dice ai cronisti la senatrice Julia Unterberger, presidente del gruppo Per le Autonomie, dopo l’incontro al Quirinale tra i capigruppo delle forze politiche di maggioranza e il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Il Presidente, ha spiegato Unterberger, “non ha nascosto che avrebbe avuto altri piani, ha ringraziato per la stima e detto che se c’è la necessità di dare una mano lui c’è”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – I capigruppo “hanno esposto la situazione” al presidente Sergio, “pregandolo” di fare un secondo mandato, dice ai cronisti laJulia Unterberger, presidente del gruppo Per le Autonomie,l’altra i capigruppo delle forze politiche di maggioranza e il Capo dello Stato Sergio. Il Presidente, ha spiegato Unterberger, “non ha nascosto che avrebbe avuto altri piani, ha ringraziato per la stima e detto che se c’è la necessità di dare una mano lui c’è”. L'articolo proviene da Italia Sera.

