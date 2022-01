Ospina, papera in Colombia-Perù. Mondiale a rischio per i cafeteros (VIDEO) (Di sabato 29 gennaio 2022) GOL de Perú Edison Flores min 84#Colombia – #Colombia #EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/er6TtNqOic — ?i?? ® (@lnfinitum01) January 28, 2022 papera per Ospina: il portiere del Napoli, in Nazionale, ha preso un gol evitabile, sul suo palo, da Edison Flores, centrocampista del Perù. All’ottantaquattresimo minuto di una sfida decisiva per le sorti di entrambe le nazionali: con la vittoria, infatti, i peruviani hanno superato la Colombia nel girone di qualificazione ai Mondiali del Qatar. I cafeteros, a tre partite dalla fine, sono al sesto posto. E quindi potenzialmente fuori anche dagli spareggi. Con Brasile e Argentina già qualificate, gli altri due posti sono attualmente occupati dall’Ecuador, 24 punti, e proprio dal Perù, a quota 20 ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 29 gennaio 2022) GOL de Perú Edison Flores min 84#– ##EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/er6TtNqOic — ?i?? ® (@lnfinitum01) January 28, 2022per: il portiere del Napoli, in Nazionale, ha preso un gol evitabile, sul suo palo, da Edison Flores, centrocampista del. All’ottantaquattresimo minuto di una sfida decisiva per le sorti di entrambe le nazionali: con la vittoria, infatti, i peruviani hanno superato lanel girone di qualificazione ai Mondiali del Qatar. I, a tre partite dalla fine, sono al sesto posto. E quindi potenzialmente fuori anche dagli spareggi. Con Brasile e Argentina già qualificate, gli altri due posti sono attualmente occupati dall’Ecuador, 24 punti, e proprio dal, a quota 20 ...

Advertising

napolista : #Ospina, papera in #Colombia-Perù. Mondiale a rischio per i cafeteros (VIDEO) All’84’ il gol di Edison Flores, col… - Spazio_Napoli : Papera decisiva di Ospina in Colombia-Perù: il video - gilnar76 : Papera decisiva di Ospina in Colombia-Perù: il video #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - OnaddeJR : che ridere i merettiani che vogliono titolare il piccolo Alex per la papera in nazionale di Ospina - PianetaMilan : .@D_Ospina1, che papera in Colombia-Perù | #VIDEO #ACMilan #Milan #SempreMilan -