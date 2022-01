Mattarella dopo la rielezione “Non mi sottraggo ai miei doveri” (Di sabato 29 gennaio 2022) videojs video url=”https://video.italpress.com/play/mp4/video/73wB” “I giorni difficili trascorsi per l’elezione del presidente della Repubblica, nel corso della grave emergenza sanitaria, economica e sociale richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento”. Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella, dopo che i presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, gli hanno consegnato il risultato della rielezione. sat/red (fonte video: Quirinale) L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 29 gennaio 2022) videojs video url=”https://video.italpress.com/play/mp4/video/73wB” “I giorni difficili trascorsi per l’elezione del presidente della Repubblica, nel corso della grave emergenza sanitaria, economica e sociale richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento”. Lo ha detto il capo dello Stato Sergioche i presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, gli hanno consegnato il risultato della. sat/red (fonte video: Quirinale) L'articolo proviene da Ildenaro.it.

