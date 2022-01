LIVE PRIMAVERA – Genoa-Napoli 0-1 6? Cioffi | finito il primo tempo

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 29 gennaio 2022)45’+2? – Finisce il, azzurrini in vantaggio all’intervallo grazie alla rete di. 45? – Concessi 2 minuti di recupero. 44? – Prima, vera, occasione per il: Accornero va via sulla destra a Giannini, cross dal fondo basso raccolto da Sali ma il suo tiro col destro viene bloccato da Idasiak. 40? – Ingenuità difensiva delcon i difensori che lasciano rimbalzare il pallone in area, sulla sfera si avventano prima D’Agostino e poi Spavone, ma quest’ultimo si trascina la sfera fuori. 39? – Ennesimo contropiede delconche sfreccia tra i centrali del, viene toccato in area e cade ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per ...