Juventus, Paratici all’assalto di Kulusevski: le ultime (Di sabato 29 gennaio 2022) Tottenham sempre interessato all’acquisto di Dejan Kulusevski. Fabio Paratici non molla la presa sull’attaccante svedese Dejan Kulusevski è finito nel mirino del Tottenham e dell’ex dirigente bianconero Paratici. Un giocatore che lui stesso aveva portato alla Juventus e che ora vorrebbe consegnare a Conte. L’agente Lucci sta facendo da intermediario della trattativa che al momento sembra essere molto bloccata. Gli inglesi chiedono il prestito con un obbligo di riscatto non superiore a 30 milioni, Cherubini vorrebbe una cessione a titolo definitivo. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Tottenham sempre interessato all’acquisto di Dejan. Fabionon molla la presa sull’attaccante svedese Dejanè finito nel mirino del Tottenham e dell’ex dirigente bianconero. Un giocatore che lui stesso aveva portato allae che ora vorrebbe consegnare a Conte. L’agente Lucci sta facendo da intermediario della trattativa che al momento sembra essere molto bloccata. Gli inglesi chiedono il prestito con un obbligo di riscatto non superiore a 30 milioni, Cherubini vorrebbe una cessione a titolo definitivo. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GiovaAlbanese : #Paratici al lavoro per portare #Kulusevski al #Tottenham: ha il gradimento del calciatore. #Juventus #calciomercato - Glongari : Dopo i primi sondaggi di fine dicembre ora il #Tottenham fa sul serio per #Kulusevski. Il fallimento della trattati… - FBiasin : #Tottenham su #Kulusevski. La prima cosa buona di #Paratici per la #Juventus dopo tanto tempo. - CalcioNews24 : #Paratici continua l'assalto a #Kulusevski ?? - 1411nico : #DiMarzio #Juventus Nelle prossime ore sono attese altre offerte per #Bentancur, non solo da parte dell'… -