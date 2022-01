I tacchi… sono stati inventati per la moda maschile!

Leggi su curiosauro

(Di sabato 29 gennaio 2022) I tacchi, elementi di supporto per calzature dalla funzione squisitamente estetica,oggi un simbolo puro di femminilità. Eppure queste preziosi e spesso scomodi rialzi da porre sotto il calcagnonati per gli uomini… I tacchi del re… Analisi della storia del rialzo della scarpa, di norma attaccato alla suola in corrispondenza e sotto al calcagno, alto da pochi millimetri a parecchi centimetri (wikipedia) – curiosauro.itTacchi,da uomini per uomini Dicevamo: la funzione principale dei tacchi è estetica. Servono ad aumentare la statura e a dare slancio al polpaccio. Ecco perché piacciono così tanto alle donne. Ma la storia dei tacchi parte da intenzioni differenti. Il tacco fu infatti introdotto nel II secolo d.C. in Persia in ambito bellico. Qualche ingenere militare s’inventò i tacchi per dare maggiore stabilità ai ...