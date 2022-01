Draghi mediatore, Mattarella resti per il bene e la stabilità Paese (Di sabato 29 gennaio 2022) È opportuno che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella resti al Quirinale «per il bene e la stabilità del Paese». E’ quanto avrebbe detto il premier Mario Draghi - si apprende da fonti autorevoli - al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ai leader politici, che sta sentendo in queste ore. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 29 gennaio 2022) È opportuno che il presidente della Repubblica Sergioal Quirinale «per ile ladel». E’ quanto avrebbe detto il premier Mario- si apprende da fonti autorevoli - al presidente della Repubblica Sergioe ai leader politici, che sta sentendo in queste ore.

