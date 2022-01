Dopo l’elezione | come riparare il disastro dei partiti? Il mosaico di Fusi

Leggi su formiche

(Di sabato 29 gennaio 2022) E ora, mentre continua il mesto pellegrinaggio delle schede bianche, chi raccoglierà i cocci? In questi giorni i Grandi Elettori un presidente della Repubblica lo dovranno votare: stanno lì per questo e sono obbligati a farlo. Ma chi sarà in grado di rassodare il terreno dei rapporti tra, di sgombrare i veleni sparsi in giorni di inutili scrutini, di sanificare il virus della velleità perverse e delle leadership fortemente ostentate ma inesorabilmente nullificatrici? Chissà. Viene da dire nessuno, ma così l’Italia affonda. Lo spettacolo messo in mostra in questa settimana nel catino del Transatlantico è stato, bisogna dirlo, avvilente. Invece di partire da ciò che di buono è stato fatto nell’ultimo anno, cioè l’aggregazione di una larga maggioranza al comando di una personalità che l’Europa, a stare stretti, ci invidia, le forze politiche e i capipartito hanno ...