Classifica canzoni del momento Gennaio 2022 | hit parade top 20

(Di sabato 29 gennaio 2022) La nuova hit di Shaw Mendes vince la prima top 20 del, sul podio ben due brani di Sebastián Yatra, Camilo in quarta posizione Torna l’appuntamento con la musica internazionale per questo nuovo anno. In questa top 20 ditroviamo in vetta il nuovo singolo di Shaw Mendes “It’ll be okay“. Una ballad molto intensa dove il protagonista si trova a camminare di notte nella sua Toronto in un paesaggio tipicamente invernale con tutta la suggestione della neve che si sposa anche con il freddo che lascia la fine di una relazione in contrapposizione con il calore dell’amore. “Andrà tutto bene” dice rivolgendosi alla sua metà dicendo che non è necessario restare a tutti i costi uniti se ha deciso di andar via “Ti amerò in ogni caso”. Il 23enne cantante ha già superato 15 milioni di visualizzazioni con il suo videoclip e viene ...