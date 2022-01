Cantieri, idea anti-rincari. Adeguamenti automatici per i prezzi delle materie (Di sabato 29 gennaio 2022) Il governo tenta di correre ai ripari per salvare le gare per le infrastrutture, in particolare quelle finanziate dal Pnrr, messe a rischio dall?ondata di aumenti dei costi dei materiali che... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 29 gennaio 2022) Il governo tenta di correre ai ripari per salvare le gare per le infrastrutture, in particolare quelle finanziate dal Pnrr, messe a rischio dall?ondata di aumenti dei costi dei materiali che...

Advertising

ilmessaggeroit : Cantieri, idea anti-rincari. Adeguamenti automatici per i prezzi delle materie - davide81greco : @massimosandal @mdiparbleu Il PCTO come forma di competenza e orientamento non è un'idea sbagliata, di sbagliato è… - DanieleBerghino : Anche perché molti non hanno la benché minima idea di cosa voglia dire dover metter in pratica una norma “la sicure… - DanieleBerghino : Io quando sento parlare di #MortiSulLavoro e di mancanza di leggi mi sono sempre chiesto se qualcuno ha idea di cos… - rossmasp1960 : @Just_Morgana @frankiehinrgmc Si informi su come vengono trattati i lavoratori, specie nei cantieri a Dubai, sicuramente cambierà idea. -