Calciomercato: Salernitana. Raggiunto l'accordo con il difensore Fazio (Di sabato 29 gennaio 2022) L'ex romanista, 34 anni, si è legato con il club granata fino al 2024 SALERNO - La Salernitana ha Raggiunto l'accordo con il 34enne difensore argentino Federico Fazio. L'ex Roma si è legato al club ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) L'ex romanista, 34 anni, si è legato con il club granata fino al 2024 SALERNO - Lahal'con il 34enneargentino Federico. L'ex Roma si è legato al club ...

