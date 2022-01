Calciomercato Napoli, presi due giovani: arrivano dal Genoa e dal Bologna (Di sabato 29 gennaio 2022) Se il Calciomercato del Napoli relativo alla prima squadra, al netto dell’affare Olivera è sostanzialmente fermo, così non si può dire per gli acquisti relativi alla squadra Primavera. Calciomercato Napoli, presi Mihai e De Luca per la Primavera Già, perché il d.s. Giuntoli e lo scouting partenopeo ha concluso un doppio acquisto. Secondo quanto raccolto dalla redazione di SpazioNapoli, il Napoli ha definito gli arrivi di Luca Mihai dal Bologna e Umberto De Luca dal Genoa. Nicolò Frustalupi, allenatore Napoli Primavera Luca Mihai, dal Bologna al Napoli Mihai è un centrocampista centrale classe 2003 rumeno, arrivato in Italia qualche anno fa quando fu acquistato dal Chievo ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 29 gennaio 2022) Se ildelrelativo alla prima squadra, al netto dell’affare Olivera è sostanzialmente fermo, così non si può dire per gli acquisti relativi alla squadra Primavera.Mihai e De Luca per la Primavera Già, perché il d.s. Giuntoli e lo scouting partenopeo ha concluso un doppio acquisto. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Spazio, ilha definito gli arrivi di Luca Mihai dale Umberto De Luca dal. Nicolò Frustalupi, allenatorePrimavera Luca Mihai, dalalMihai è un centrocampista centrale classe 2003 rumeno, arrivato in Italia qualche anno fa quando fu acquistato dal Chievo ...

